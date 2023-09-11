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Улицы португальского городка затопило красным вином. Видео

Потоп произошел из-за разрушения винных резервуаров на одном из винзаводов в центре Португалии. Большую часть из 2,2 млн литров вина удалось собрать и отправить на станцию очистки сточных вод, чтобы спасти местную реку

Улицы португальского городка затопило красным вином. Видео
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В городке Анадия в округе Авейру в центральной Португалии из-за разрыва двух винных резервуаров произошел разлив этого напитка, передает Jornal de Notícias. На снятых очевидцами роликах видно, как поток красного вина течет по одной из улиц.

Причина разрушения резервуаров на винзаводе Destilaria Levira пока не установлена. Как уточняет издание Diário de Coimbra, из них вылилось 2,2 млн л вина. Его удалось собрать и отправить на станцию очистки сточных вод.

«Нашей самой большой заботой было то, чтобы вино не попало в реку Сертима и не вызвало экологическую катастрофу. Наше координатор гражданской защиты доккладвает, что проводится мониторинг, но экологических проблем удается избежать», — сказал Jornal de Notícias вице-президент городского совета Анадии Хорхе Сампайо.

Владеющая резервуарами компания Destilaria Levira взяла на себя ответственность за причиненный материальный ущерб. Пострадавших в результате инцидента не было.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Португалия Вино потоп
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