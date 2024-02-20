«Соллерс» начнет производить отечественные подушки безопасности
Автомобилестроительная группа «Соллерс» планирует в 2025 году запустить серийное производство компонентов систем безопасности, в том числе подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой, сообщила РБК пресс-служба компании-автопроизводителя.
В компании сообщили, что Фонд развития промышленности предоставил дочерней компании «Соллерс» — «Компоненты Системы Безопасности» — льготный заем в размере 1,2 млрд руб. для производства.
Эти деньги пойдут на приобретение нового оборудования: пенозаливочных машин, линий по сборке компонентов, раскроечного и швейного оборудования, линии по монтажу печатных плат и сборке блоков управления системы пассивной безопасности и испытательного оборудования для проверки всех компонентов и изделий, сообщили в компании.
Производство автокомплектующих будет проходить на территории индустриального парка УАЗ. Потребителями продукции станут предприятия группы «Соллерс» и другие российские производители легковых и легких коммерческих автомобилей. Общая сумма инвестиций составит 1,5 млрд руб., добавили в компании.
О том, что «Соллерс» начнет сам производить подушки безопасности и рули, сообщил в ноябре 2023 года источник РБК в компании. Проект планировалось реализовать совместно с китайским партнером на основе его технологий, рассматривается также создание совместного предприятия с ним, указывал собеседник РБК.
По словам двух источников, знакомых с планами «Соллерса», компания предусматривает высокий уровень локализации производства. Например, для подушек безопасности рассматривается локализация материалов для раскроя и пошива подушек, при производстве электронных блоков управления предусмотрены изготовление печатной платы и разработка российского ПО.
«Соллерс» — российская автомобильная группа, основной актив — Ульяновский автомобильный завод с его традиционной продуктовой линейкой (Hunter, Profi, Patriot и «буханка»). У группы было также несколько совместных предприятий с иностранными концернами (Ford, Mazda и Isuzu), но вскоре после начала военной операции на Украине они ушли с российского рынка.
В течение 2022 года «Соллерс» начал сборку легкого коммерческого автомобиля JAC Sunray на бывшей площадке Ford в Елабуге (Татарстан) под собственной маркой Sollers Atlant. Позднее в линейку добавился фургон Sollers Argo (на базе модели JAC N25/35). В сентябре 2023 года компания также перезапустила завод во Владивостоке — там собирают китайские пикапы JAC T6 (Sollers ST6). Также в периметр группы входят Заволжский моторный завод (ЗМЗ) и завод дизельных двигателей в Елабуге.
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