Освобожденный во Франции футбольный болельщик вернулся в Москву

Российский футбольный болельщик Павел Косов, отбывший срок во Франции по делу о нападении на английского фаната, вернулся в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Внуково.

В аэропорту Косова встретили около десяти болельщиков, которые развернули плакат «Правда за Пашу». Россиянин рассказал ТАСС, что чувствует себя нормально. «Эмоций не было вообще, легкое опустошение. <...> Условия в тюрьме были как у всех, относились, как и к остальным», — сказал он.

В декабре 2020 года суд во Франции приговорил Косова к десяти годам лишения свободы по обвинению в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время Евро-2016 в Марселе. В результате драки англичанин получил инвалидность. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.

По тому же делу вместе с Косовым проходил другой российский болельщик — Михаил Ивкин. Он получил трехлетний срок. В январе 2021 года Ивкин вернулся в Россию.

В мае того же года Косов обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой о помиловании. 16 февраля 2024 года россиянина досрочно освободили.