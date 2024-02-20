Суд обязал полицейских извиниться перед адвокатом, которого не пустили к клиенту

Московский районный суд Петербурга обязал сотрудников полиции письменно принести извинения адвокату Алексею Калугину за недопуск к подзащитному. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

«Суд <...> обязал ответчиков, нарушивших права адвоката, или от имени сотрудников начальника УВМД, в течение 2 недель со дня вступления решения в законную силу извиниться перед истцом в письменном виде», — говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы.

Калугин не смог присутствовать на заседании, поскольку был в командировке, поэтому его интересы представляли три адвоката, пишет «Коммерсантъ». Его интересы представляли адвокаты Александр Чангли, Вячеслав Сиволобов и Зограб Габриелян.

По данным издания «Фонтанка», Калугин был адвокатом руководителя петербургского отделения коалиции «Другая Россия Эдуарда Лимонова» (преемница признанной в России экстремистской и запрещенной Национал-большевистской партии) Андрея Дмитриева. Его задержали во время акции в честь годовщины Октябрьской революции 7 ноября 2021 года. На Дмитриева завели дело о демонстрации символики запрещенной организации (20.3 КоАП).

Тогда сотрудники не пустили Калугина к задержанному. Протокол об административном правонарушении в отношении Дмитриева был составлен в отсутствие адвоката. Суд постановил вернуть протокол в связи с недопуском защитника.