В Волгоградской области сообщили о гибели мобилизованного учителя физики
В ходе военной операции на Украине погиб россиянин Александр Масликов, мобилизованный из поселка Гришин Киквидзенского района Волгоградской области. Об этом сообщает издание V1 со ссылкой на администрацию поселка.
Масликову было 32 года. Его похоронят в Гришине. Прощание с военнослужащим пройдет 20 февраля в местном доме культуры, пишет «Волгоградская правда».
Александр Масликов родился в 1991 году в Гришине. Сразу после окончания школы он ушел в армию, затем отучился в Волгоградском социально-педагогическом университете и стал работать преподавателем физики и математики в школе в Гришине. В 2017 году Масликов заключил контракт с МВД и перешел на службу в полицию, получил звание лейтенанта.
В середине октября 2022 года Масликова мобилизовали, в зоне военной операции на Украине он стал командиром мотострелкового взвода. Награжден медалью «За отвагу». Погиб 4 февраля 2024 года в районе села Крынки в Херсонской области.
В начале февраля в Волгограде похоронили погибшего на Украине 49-летнего россиянина Станислава Лопатина, который отправился в зону боевых действий как доброволец. По данным «Новостей Волгограда», он был командиром танка и в одном из боев погиб от взрыва снаряда.
До отправки на Украину Лопатин работал в ритуальном бюро. Его похоронили с воинскими почестями — оркестром и ротой почетного караула. У мужчины остались жена и трое детей.
Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео
Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление
Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость
ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео
Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика
Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица
ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото
Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года
Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит