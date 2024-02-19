 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Волгоградской области сообщили о гибели мобилизованного учителя физики

В Волгоградской области сообщили о гибели мобилизованного экс-учителя физики
Сюжет
Военная операция на Украине

В ходе военной операции на Украине погиб россиянин Александр Масликов, мобилизованный из поселка Гришин Киквидзенского района Волгоградской области. Об этом сообщает издание V1 со ссылкой на администрацию поселка.

Масликову было 32 года. Его похоронят в Гришине. Прощание с военнослужащим пройдет 20 февраля в местном доме культуры, пишет «Волгоградская правда».

Александр Масликов родился в 1991 году в Гришине. Сразу после окончания школы он ушел в армию, затем отучился в Волгоградском социально-педагогическом университете и стал работать преподавателем физики и математики в школе в Гришине. В 2017 году Масликов заключил контракт с МВД и перешел на службу в полицию, получил звание лейтенанта.

В середине октября 2022 года Масликова мобилизовали, в зоне военной операции на Украине он стал командиром мотострелкового взвода. Награжден медалью «За отвагу». Погиб 4 февраля 2024 года в районе села Крынки в Херсонской области.

Защита объяснила преступления сбежавшего мобилизованного игроманией
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В начале февраля в Волгограде похоронили погибшего на Украине 49-летнего россиянина Станислава Лопатина, который отправился в зону боевых действий как доброволец. По данным «Новостей Волгограда», он был командиром танка и в одном из боев погиб от взрыва снаряда.

До отправки на Украину Лопатин работал в ритуальном бюро. Его похоронили с воинскими почестями — оркестром и ротой почетного караула. У мужчины остались жена и трое детей.

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Теги
Волгоградская область частичная мобилизация учитель
Материалы по теме
Юристы оценили проект о возрасте контрактников и мобилизованных
Политика
Суд в Петербурге дал мобилизованному семь лет колонии за дезертирство
Общество
Минобороны представило социальный портрет мобилизованного
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 99,49 (+0,14) Инвестиции, 19 фев, 16:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 92,41 (-0,14) Инвестиции, 19 фев, 16:29
Фуры с военной техникой для ВСУ застряли на границе Украины с Польшей Политика, 01:07
В «Ахмате» предположили, когда закончатся военные действия на Украине Политика, 00:36
Киев не захотел отключать Starlink на подконтрольных России территориях Политика, 00:22
Сможет ли «Барселона» прервать неудачную серию. Интриги 1/8 финала ЛЧ Спорт, 00:00
«ВодоходЪ» в течение трех лет расширит флот прогулочных судов вдвое Бизнес, 00:00
Аналитики допустили рост рынка цифровых активов в России до ₽500 млрд Финансы, 00:00
Глава «дочки» Ростеха попросил военных прокуроров проверить чиновника МЧС Общество, 00:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Волгоградской области сообщили о гибели мобилизованного учителя физики Политика, 19 фев, 23:58
Гросси предупредил о непрактичности санкций ЕС против «Росатома» Политика, 19 фев, 23:33
⁠Кадыров после взятия Авдеевки допустил продвижение к Киеву Политика, 19 фев, 23:24
Обвиняемого в фейках активиста отправили на принудительное лечение Политика, 19 фев, 23:04
В Испании начали проверку после сообщений об убийстве угнавшего Ми-8 Политика, 19 фев, 22:47
Какими будут обои и ламинат: где можно увидеть ремонт будущей квартиры РБК и ПИК, 19 фев, 22:37
Глава научного центра Академии ракетных наук получил условный срок Общество, 19 фев, 22:36