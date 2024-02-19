В Волгоградской области сообщили о гибели мобилизованного учителя физики

В ходе военной операции на Украине погиб россиянин Александр Масликов, мобилизованный из поселка Гришин Киквидзенского района Волгоградской области. Об этом сообщает издание V1 со ссылкой на администрацию поселка.

Масликову было 32 года. Его похоронят в Гришине. Прощание с военнослужащим пройдет 20 февраля в местном доме культуры, пишет «Волгоградская правда».

Александр Масликов родился в 1991 году в Гришине. Сразу после окончания школы он ушел в армию, затем отучился в Волгоградском социально-педагогическом университете и стал работать преподавателем физики и математики в школе в Гришине. В 2017 году Масликов заключил контракт с МВД и перешел на службу в полицию, получил звание лейтенанта.

В середине октября 2022 года Масликова мобилизовали, в зоне военной операции на Украине он стал командиром мотострелкового взвода. Награжден медалью «За отвагу». Погиб 4 февраля 2024 года в районе села Крынки в Херсонской области.

В начале февраля в Волгограде похоронили погибшего на Украине 49-летнего россиянина Станислава Лопатина, который отправился в зону боевых действий как доброволец. По данным «Новостей Волгограда», он был командиром танка и в одном из боев погиб от взрыва снаряда.

До отправки на Украину Лопатин работал в ритуальном бюро. Его похоронили с воинскими почестями — оркестром и ротой почетного караула. У мужчины остались жена и трое детей.