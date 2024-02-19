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Глава научного центра Академии ракетных наук получил условный срок

Глава научного центра Академии ракетных наук Грудзинский получил условный срок

Преображенский суд Москвы приговорил к условным срокам по делу о мошенничестве руководителя научного центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Андрея Грудзинского и его советника Вадима Фридланда, сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.

Грудзинского признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 159 УК). Ему назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет.

Помощник Грудзинского, Фридланд, признан виновным по той же статье. Ему назначили три года лишения свободы условно также с испытательным сроком в течение трех лет.

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Фото:Zuma \ ТАСС

В июле 2022 года Басманный суд арестовал Грудзинского. По данным «РИА Новости», ему вменили два эпизода мошенничества в особо крупном размере.

Адвокат Грудзинского Жанат Бакетов рассказал Business FM, что его подзащитного обвиняют по делу о мошенничестве на сумму 2,6 млн руб. Грудзинский и Фридланд отрицали вину.

По версии следствия, первый, будучи научным руководителем РАРАН, совместно с помощником привлекли к выполнению двух научно-исследовательских работ по заказу Минобороны, которые проводились с 2016 по 2019 год, десятерых фиктивных исполнителей. Несуществующим по факту работникам начисляли деньги под видом зарплат и премий.

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Следствие посчитало, что фигуранты похитили деньги. Позже суд согласился с доводами защиты о том, что семеро из десяти предполагаемых фиктивных сотрудников действительно работали в РАРАН и занимались исследованием.

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