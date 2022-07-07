Суд в Москве арестовал главу научного центра Академии ракетных наук

Ему вменяют особо крупное мошенничество. Что именно стало причиной для таких обвинений, не указывается

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Басманный суд арестовал главу Научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Андрея Грудзинского, сообщили РБК в пресс-службе суда. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, ученому грозит до десяти лет лишения свободы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, Андрея Грудзинского до 22 августа», — сказали в суде.

Подробностей там не рассказали. «РИА Новости» сообщает, что ученого обвиняют в двух эпизодах мошенничества.

Накануне Басманный суд на два месяца арестовал нескольких высокопоставленных сотрудников МВД, включая помощника главы ведомства Сергея Умнова. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями — приобретении на средства Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти имущества и использовании его в личных целях.