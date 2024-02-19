Путин поручил изучить вопрос досрочного выхода на пенсию частных медиков

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Правительство должно до 1 апреля изучить вопрос досрочного выхода на пенсию для медиков из частных клиник, такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам поездки на Дальний Восток в январе.

«Рассмотреть вопрос о досрочном пенсионном обеспечении медицинских работников организаций частной системы здравоохранения с учетом участия этих организаций в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в перечне поручений главы государства.

17 января Путин поручил вместе с экспертным сообществом проработать вопрос о досрочном выходе на пенсию для медработников, трудоустроенных в больницах разной формы собственности. «Это вопрос социальной справедливости в рамках организации системы здравоохранения», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что если различные категории медработников «претендуют на получение определенных льгот в области пенсионного обеспечения», то этот вопрос должен быть урегулирован на основе справедливого подхода. Путин обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой доложить предложения, которые будут сформулированы в ходе работы.