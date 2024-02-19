Путин присвоил звание генерал-полковника первому замглавы ГОУ Генштаба

Виктор Познихир (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника первому заместителю начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генерального штаба Вооруженных сил Виктору Познихиру. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания: генерал-полковника Познихиру Виктору Викторовичу», — сказано в документе.

Тем же указом глава государства присвоил звания:

Радику Бариеву и Владимиру Квашину (генерал-лейтенант);

Анатолию Коваленко и Владимиру Цимлянскому (вице-адмирал);

Игорю Андрееву, Николаю Варпаховичу, Олегу Власову, Евгению Журавлеву, Олегу Зайцеву, Алексею Казакову и другим (генерал-майор). Повышение до этого звания получили 17 офицеров;

Андрею Журавлеву (контр-адмирал);

Валерию Толстошееву (генерал-майор медицинской службы).

Познихир занимает должность первого замначальника ГОУ Генерального штаба по меньшей мере с 2016 года. Тогда он уже был генерал-лейтенантом.