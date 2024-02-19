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Путин присвоил звание генерал-полковника первому замглавы ГОУ Генштаба

Путин присвоил звание генерал-полковника первому замглавы ГОУ Генштаба Познихиру
Виктор Познихир
Виктор Познихир (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника первому заместителю начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генерального штаба Вооруженных сил Виктору Познихиру. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания: генерал-полковника Познихиру Виктору Викторовичу», — сказано в документе.

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Тем же указом глава государства присвоил звания:

  • Радику Бариеву и Владимиру Квашину (генерал-лейтенант);
  • Анатолию Коваленко и Владимиру Цимлянскому (вице-адмирал);
  • Игорю Андрееву, Николаю Варпаховичу, Олегу Власову, Евгению Журавлеву, Олегу Зайцеву, Алексею Казакову и другим (генерал-майор). Повышение до этого звания получили 17 офицеров;
  • Андрею Журавлеву (контр-адмирал);
  • Валерию Толстошееву (генерал-майор медицинской службы).

Познихир занимает должность первого замначальника ГОУ Генерального штаба по меньшей мере с 2016 года. Тогда он уже был генерал-лейтенантом.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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