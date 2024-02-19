Путин присвоил звание генерал-полковника первому замглавы ГОУ Генштаба
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника первому заместителю начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генерального штаба Вооруженных сил Виктору Познихиру. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Присвоить воинские звания: генерал-полковника Познихиру Виктору Викторовичу», — сказано в документе.
Тем же указом глава государства присвоил звания:
- Радику Бариеву и Владимиру Квашину (генерал-лейтенант);
- Анатолию Коваленко и Владимиру Цимлянскому (вице-адмирал);
- Игорю Андрееву, Николаю Варпаховичу, Олегу Власову, Евгению Журавлеву, Олегу Зайцеву, Алексею Казакову и другим (генерал-майор). Повышение до этого звания получили 17 офицеров;
- Андрею Журавлеву (контр-адмирал);
- Валерию Толстошееву (генерал-майор медицинской службы).
Познихир занимает должность первого замначальника ГОУ Генерального штаба по меньшей мере с 2016 года. Тогда он уже был генерал-лейтенантом.
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