Власти назвали причину возгорания на предприятии в Балакове

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Возгорание на заводе в городе Балаково Саратовской области, из-за которого пострадали три человека, произошло во время пробного пуска оборудования, сообщило региональное министерство промышленности и энергетики в телеграм-канале.

«По предварительным данным, сегодня во время пробного пуска оборудования на производственном участке предприятия в Балаково произошло возгорание внутри задвижки с выходом пламени наружу», — сказано в сообщении. О том, что пожар произошел, когда сотрудники выполняли производственные работы, также заявил Следственный комитет.

Возгорание на предприятии в Балаково произошло днем 19 февраля. Как уточнила «КП Саратов», речь идет о Балаковском металлургическом заводе.

По данным региональной прокуратуры, в результате пожара пострадали три человека. В местной больнице РБК рассказали, что их госпитализировали с термическими ожогами. По словам главы Балаковского района Сергея Грачёва, пострадавших поместили в реанимацию с ожогами 40, 60 и 90% тела.

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на экстренные службы о взрыве на месте пожара, однако глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин опроверг эту информацию.

Прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту произошедшего.