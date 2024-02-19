Три человека пострадали в результате возгорания на промпредприятии в Балакове

Три человека получили ожоги после возгорания на предприятии в Балакове

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

На промышленном предприятии в Балакове Саратовской области произошло возгорание, три человека госпитализированы с ожогами, сообщила прокуратура Саратовской области.

Глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в разговоре с ТАСС отметил, что взрыва на предприятии не было. «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщил о взрыве.

В местной больнице РБК рассказали, что в результате ЧП три человека получили термические ожоги. На место выехали три бригады скорой помощи, пострадавших доставили в Балаковскую клиническую больницу. Причина травм неизвестна.

«Всем троим проводится противошоковая терапия. После завершения противошоковой терапии, не ранее чем через сутки, пострадавшие будут отправлены в Областной центр комбустиологии санитарной авиацией для продолжения лечения», — отметила в разговоре с РБК главный врач больницы Надежда Крючкова.

Пострадавшие находятся в реанимации. У них ожоги 40%, 60% и 90% тела, рассказал информагентству «Версия Саратов» глава Балаковского района Сергей Грачёв.

Следственный комитет по Саратовской области проверяет обстоятельства ЧП. По предварительным данным СК, воспламенение произошло, когда сотрудники выполняли производственные работы. Проверку на предприятии также проводит прокуратура города Балаково.

В пресс-службе МЧС по Саратовской области в разговоре с РБК отметили, что спасатели не работают на месте ЧП. В пресс-службе губернатора Саратовской области сообщили РБК, что не располагают информацией по этой теме.

В сентябре 2023 года в Саратовской области произошел пожар из-за разгерметизации газопровода Песчаный Умет — Сторожевка. В результате загорелась трава на площади 2 га, на месте работали четыре пожарных расчета.