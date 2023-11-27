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В Чехии пройдет крупнейшая с 1990 года забастовка профсоюзов

В Чехии 27 ноября пройдет крупнейшая с 1990 года забастовка профсоюзов

По всей Чехии 27 ноября пройдет одна из крупнейших забастовок в истории страны, сообщает Чешское радио.

Забастовки пройдут на предприятиях и в офисах, где рабочие планируют остановить работу на несколько часов. Помимо этого, забастовки планируются в школах — несколько десятков учреждений не работают 27 ноября.

Как сообщает Чешское радио, к протестам могут присоединиться более половины профсоюзных деятелей национальной конфедерации — около 270 тыс. человек. На промышленных предприятиях в забастовке могут поучаствовать до миллиона работников.

Руководитель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП) Йозеа Стршедула заявил, что забастовка станет крупнейшей в истории чешских профсоюзов и, вероятно, самой крупной с 1990 года, когда пало коммунистическое правительство страны. Она охватит в общей сложности 1 млн человек.

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Фото:Mario Anzuoni / Reuters

Помимо забастовок на местах, планируется демонстрация в Праге. Организаторы сообщили муниципалитету о нескольких тысячах участников.

Участники профсоюзов протестуют из-за стагнации зарплат в государственном секторе, дорогой энергии, высокой инфляции, недостаточного повышения минимальной заработной платы и нехватки денег на образование, отмечает Чешское радио.

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Одной из причин для протеста также стал пакет мер по экономии средств госбюджета, который предусматривает, в частности, уменьшение государственного финансирования бюджетной сферы экономики.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала, в свою очередь, заявил, что профсоюзных лидеров интересуют не сбережения и пенсии, а их собственные политические амбиции.

Теги
Чехия забастовка профсоюзы
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