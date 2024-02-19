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Бизнес ,  
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Более половины экспорта грузинской минералки пришлось на Россию

Половина экспорта минералки и родниковых вод из Грузии за год пришлась на Россию
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Более половины экспорта минеральных и родниковых вод из Грузии за рубеж в 2023 году пришлось на Россию, следует из данных грузинской Национальной службы статистики (Geostat).

Таким образом, Россия стала главным импортером этих товаров, на нее пришлось 54% от общего объема всей экспортированной за год продукции, подсчитали в ведомстве.

Всего за 2023 год в Россию из Грузии ввезли 112 т минеральных и родниковых вод на общую сумму $62 млн. Вторую строчку по этому показателю занял Казахстан, куда экспортировали 33 т минералки и родниковых вод на $25 млн. Украина оказалась на третьем месте — в страну экспортировали 18 т продукции общей стоимостью порядка $14 млн.

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Фото:Антон Подгайко / ТАСС

Также в пятерку попали Литва и Узбекистан.

За последние два года экспорт минеральных и родниковых вод из Грузии упал на 21%, следует из подсчетов ведомства. Так, в 2021 году, который оказался рекордным по этому показателю, из Грузии экспортировали 260 т вод на сумму $142 млн, а в 2022 году — 205 т на $113 млн. В 2023 году общий объем экспортированной продукции едва превысил 185 т.

Россия традиционно увеличивает импорт питьевой и минеральной воды в преддверии Нового года. По данным системы маркировки «Честный знак», Грузия была ключевым экспортером в Россию этой продукции и в 2022 году, тогда на ее долю приходилось более 70% импорта.

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Теги
Грузия импорт экспорт минеральная вода
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