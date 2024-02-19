Английским школам разрешили проверять учеников на наличие телефонов
Министерство образования Великобритании разрешило сотрудникам школ обыскивать учеников на предмет наличия мобильных телефонов. Об этом пишет британское издание The Independent.
Британским школам разрешили полностью запрещать ученикам пользоваться мобильными телефонами. Учителям также разрешили проверять детей на предмет наличия телефонов, если школа сочтет это нужным.
Каждая школа в праве самостоятельно решать, нужно ли запрещать школьникам пользоваться телефонами во время уроков и перемен. Во многих заведениях уже выработана своя политика в отношении пользования учеников телефонами, заявил консультант Министерства образования по вопросам поведения Том Беннет. Но опубликованный документ дает «четкое представление всем, включая родителей, о том, что правильно, а что нет для благополучия ребенка».
О намерении британского правительства полностью запретить мобильные телефоны в школах стало известно в октябре 2023 года. Тогда некоторые профсоюзы работников образования заявили, что это не изменит ситуацию, а вызовет еще «больше проблем».
Ученики становятся скрытнее из-за запрета использования телефонов в школе, заявил генеральный секретарь профсоюза школьных руководителей NAHT Пол Уайтман. Полный запрет на гаджеты только ухудшит поведение школьников, считает он.
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