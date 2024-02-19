Премьер-министр Чехии увидел в протестующих фермерах сторонников Кремля

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Протестующие в Праге не представляют интересы фермеров, а поддерживают российские власти, заявил премьер-министр страны Петр Фиала в своем X (бывший Twitter).

«Сегодняшняя демонстрация не имеет ничего общего с борьбой за повышение качества жизни фермеров. Демонстрацию организовали люди, которые, например, не скрывают своей поддержки Кремля и преследуют другие цели», — написал Фиала в соцсети.

По мнению премьер-министра, это стало причиной, из-за которой главные организации, представляющие интересы аграриев, «дистанцировались» от акции. Среди них — Аграрная палата, Сельскохозяйственный союз и Ассоциация частного сельского хозяйства.

Фиала отметил, что правительство «постоянно разговаривает со всеми, кто заинтересован в диалоге», и за последние два года неоднократно поддержало фермеров. «К сожалению, организаторы сегодняшних демонстраций не относятся к числу тех, кто заботится об улучшении качества жизни в нашей стране и ее процветании», — сказал Фиала.

Утром 19 февраля полиция Чехии сообщила, что сотни фермеров на тракторах и другой сельскохозяйственной технике — всего примерно 500 единиц — съезжаются в центр Праги на акцию протеста. Как уточняет портал E15, министр сельского хозяйства Марек Выборный вышел перед зданием ведомства, которое он возглавляет, чтобы пообщаться с журналистами и фермерами, но по итогу выступления его освистали.

Аграрии протестуют в связи с состоянием чешской сельскохозяйственной отрасли. Они передали Выборному письмо с требованием к правительству выйти из Зеленого соглашения Евросоюза. Цель пакта — сделать Европу первым климатически нейтральным континентом к 2050 году.