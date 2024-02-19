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В Белогорске начали проверку ночного клуба с конкурсами на раздевание

Работники клуба с конкурсами на раздевание помогут волонтерам спецоперации

В амурском Белогорске сотрудников клуба, где прошла вечеринка с конкурсами на раздевание, отправят в волонтерский отряд для помощи участникам военной операции, сообщил мэр Сергей Мелюков.

По словам Мелюкова, ведущего вечеринки уволили, а полиция начала проверку — до ее окончания руководство клуба «добровольно приняло решение» закрыться.

«Сотрудники клуба по решению его руководства будут направлены в волонтерский отряд для оказания практической помощи участникам СВО. Клуб изъявил желание оказать помощь Фонду поддержки семьям участников СВО», — добавил мэр.

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Фото:Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС

Мероприятие в местном ночном клубе прошло 17 февраля. Его участники, судя по опубликованным в Сети видео, раздевались за коктейли.

Особое внимание вечеринка привлекла после публикаций, в которых утверждалось, что девушки на видео — жены участников военной операции. Эту информацию мэр опроверг.

Администрация также проведет встречу с руководителями кафе и ресторанов, чтобы объяснить «допустимые моральные правила организации отдыха».

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Теги
Амурская область голая вечеринка клуб Военная операция на Украине
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