В Японии отменили видеопослание Зеленского на конференции по Украине

Видеопослание президента Владимира Зеленского, которое должны были показать на открывшейся в понедельник в Токио японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, было отменено «по причинам с украинской стороны».

«Изначально мы планировали показать видеопослание президента Владимира Зеленского. Однако по причинам, заявленным украинской стороной, трансляция видеопослания была отменена», — заявили модераторы во время трансляции мероприятия на YouTube (цитата по ТАСС). Какие именно причины озвучил Киев, модераторы не уточнили.

Официальное открытие конференции, в которой, помимо представителей политических кругов двух стран, участвуют около 300 представителей бизнеса от обеих стран, началось с приветствия премьер-министра Японии Фумио Кисиды, а затем с речью выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится с визитом в Японии. Затем, как ожидается, состоится обмен меморандумами о сотрудничестве.

Как отмечал NHK, в общей сложности Япония и Украина намерены обменяться 50 различными документами о сотрудничестве, в первую очередь имеющими отношение к инфраструктурным проектам. Соглашения будут подписаны как на правительственном уровне, так и на уровне частного сектора.

Ожидается, что японская сторона будет способствовать разминированию украинской территории и улучшению гуманитарной ситуации в стране, стимулировать развитие местного сельского хозяйства, новых видов производств, включая сферу биотехнологий, а также IT. Кроме того, Япония будет работать над восстановлением энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Токио также окажет поддержку Киеву в вопросе искоренения коррупции и усиления государственного управления.

Объем нового пакета помощи, который Япония намерена передать Украине в виде грантов по итогам конференции в Токио, по данным Kyodo, должен составить порядка 15,8 млрд иен ($106 млн). Правительство Японии уже предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму более $7,6 млрд. Россия осуждает поддержку Украины, как военную, так и финансовую.