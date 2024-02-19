Мэрия сообщила о старте эксперимента по строительству модульного жилья
Столичные власти проведут эксперимент по внедрению модульных технологий в строительстве жилья и социальных объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в рамках эксперимента специалисты уже в нынешнем году начнут возведение детского сада и школы из крупногабаритных модулей. В течение года правительство города оценит плюсы и минусы такого строительства, а также отработает возможности массового внедрения модульных технологий.
Глава столичного градостроительного комплекса добавил, что технологии модульного строительства могут применяться и в рамках программы реновации жилья.
«Мы оценим возможности транспортировки и доставки на площадки крупноформатных модулей и, конечно, не повсеместно, но там, где это возможно, подготовим предложения по использованию технологий в рамках реновации», — подчеркнул Бочкарев.
Ранее вице-мэр сообщил о начале строительства кластера по производству домостроительных модулей и элементов отделки в поселении Щаповское, расположенном в Новой Москве. Объект будет возведен на средства частного инвестора, а запуск первой очереди намечен на декабрь 2025 года.
«Кластер будет состоять из пяти производств, которые будут выпускать железобетонные конструкции для сборки многоквартирных домов, комплекты чистовой отделки квартир, дерево-алюминиевые окна и витражи, фасады из архитектурного бетона, изделия из металла», — уточнил заммэра.
Отметим, что инвестиции в этот проект превысят 10 млрд руб., на производстве будут заняты более 1 тыс. человек.
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