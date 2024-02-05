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Кластер модульного домостроения возведут силами инвестора в Новой Москве

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Инвестор построит кластер по производству домостроительных модулей и элементов отделки в поселении Щаповское, расположенном в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство объекта начнется в феврале 2024 года, а запуск первой очереди намечен на декабрь 2025 года. «Кластер будет состоять из пяти производств, которые будут выпускать железобетонные конструкции для сборки многоквартирных домов, комплекты чистовой отделки квартир, дерево-алюминиевые окна и витражи, фасады из архитектурного бетона, изделия из металла», — уточнил глава столичного градостроительного комплекса.

Столичные власти планируют, что предприятие, инвестором и застройщиком которого выступит компания «Брусника», позволит достичь мощности 150 тыс. кв. м многоквартирных домов в год. Кроме того, специалисты кластера ежегодно будут выпускать 80 тыс. кв. м дерево-алюминиевых окон, а также 50 тыс. кв. м фасадов из архитектурного бетона.

Андрей Бочкарев поделился мнением, что высокая степень префабрикации позволит улучшить качество строительства, снизит его трудоемкость и сроки.

Инвестиции в проект превысят 10 млрд руб., на производстве будет занято более 1 тыс. человек. На территории кластера также расположатся учебный центр, общежитие для рабочих и административный блок.

Отметим, что ТиНАО является одним из динамично развивающихся округов Москвы. Ранее вице-мэр Бочкарев сообщил о завершении строительства современного культурно-досугового центра в поселении Кленовское, которое входит в состав Троицкого административного округа столицы.

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