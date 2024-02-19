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МВД объявило в розыск оголившую грудь на Красной площади модель OnlyFans

Оголившую грудь на Красной площади модель OnlyFans Богданову объявили в розыск
Лолита Богданова
Лолита Богданова (Фото: из личного архива)

МВД России объявило модель сайта OnlyFans Лолиту Богданову в розыск по уголовной статье, следует из базы данных ведомства.

Согласно сведениям из базы данных, в розыск объявлена Лолита Богданова 1999 года рождения, которую МВД называет украинкой. Девушка родилась в Макеевке Донецкой области Украины. По какой конкретно статье ее объявили в розыск, не уточняется.

Богданова известна на OnlyFans под псевдонимом Lola Bunny. Сама платформа позволяет публиковать контент для подписчиков за вознаграждение, в том числе для взрослых с эротическим содержанием.

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В 2021 году в Сети появилось видео, на котором Богданова оголяет грудь на Красной площади в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного. После этого ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что против девушки завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК, до одного года лишения свободы).

По данным агентства, Богдановой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По данным «Осторожно, новости» и «Московского комсомольца», несмотря на это модель выехала за границу, сейчас она находится в США.

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Теги
розыск МВД уголовное дело оскорбление чувств верующих
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