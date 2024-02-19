Директор «Ленкома» сообщил об улучшении состояния после госпитализации
Директор театра «Ленком» 76-летний Марк Варшавер сообщил ТАСС, что уже находится дома. Ранее Mash написал, что его экстренно госпитализировали с двусторонней пневмонией и бронхитом.
«Я через день-два буду в театре уже. <...> Нормальное состояние», — сказал Варшавер.
Он рассказал, что после обследования в клинике ему поставили диагноз «бронхит». Директор театра добавил, что готов уже сегодня выйти на работу, но врач просит еще пару дней подлечиться.
«Я не задерживаю ни один документ. Решаю любые проблемы», — заверил Варшавер.
В 1969 году Варшавер окончил театральное училище в Нижнем Новгороде по специальности «актер» и музыкальное училище по классу фортепиано, после чего работал в нескольких театрах.
В 1979 году Варшавер оставил актерскую профессию и пришел в театр им. Ленинского комсомола на административную работу.
Параллельно с работой в этой должности он окончил ГИТИС (сейчас РАТИ). В 1986 году Варшавер был назначен директором-распорядителем «Ленкома».
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