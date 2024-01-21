В Москве задержали актера «Ленкома» Гариста за избиение и наркотики

Андрей Гарист (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Сотрудники полиции в Москве задержали актера театра «Ленком» Андрея Гариста после того, как он ранил ножом девушку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. У Гариста также нашли наркотики. О задержании также пишет телеграм-канал Shot.

Полиция задержала актера в ночь на 21 января в квартире в 3-м Павелецком проезде. В МВД рассказали, что между Гаристом и потерпевшей произошел конфликт, который перерос в драку, в результате девушка получила резаную рану кисти.

Во время осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли «банки с высушенными растениями». По результатам исследования, часть изъятого вещества оказалась каннабисом общей массой более 150 г.

Против Гариста возбудили уголовное дело за незаконные хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. По информации ТАСС, актеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве

Shot пишет, что актер и его девушка поссорились, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Получив ранение, потерпевшая выбежала из квартиры и вызвала полицию. По информации телеграм-канала, в квартире у Гариста нашли 167,05 г марихуаны, он не смог объяснить сотрудникам правоохранительных органов, откуда у него наркотики.

Андрей Гарист родился в Белоруссии, ему 29 лет. В 2018 году актер был принят в труппу «Ленкома», в театре он играет в спектаклях «Юнона и Авось», «Ва-банк», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Королевские игры», «Поминальная молитва», «Доходное место» (в роли Досужева), «Вишневый сад» (Лопахин), «Последний поезд» (Роберт). Кроме того, Гарист снимается в кино. В сериале «СССР» он исполнил роль Александрова, в фильме «Подольские курсанты» — Леньки Зуева.