Уганда заявила, что выступает за альтернативы SWIFT
Уганда выступает за поиск альтернативы платежной системе SWIFT на случай политизации финансовых расчетов. Об этом заявил глава МИД страны Джедже Одонго.
«Альтернатива существующему SWIFT — это нечто желанное, то, что мы должны изучить, чтобы, как у Африки, у нас были варианты», — приводит «РИА Новости» слова министра. Это необходимо, чтобы иметь запасные варианты на случай «шантажа» или «политизации финансовых операций», считает Джедже Одонго.
В январе 20 стран подключились к российскому аналогу SWIFT — к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Она была создана Банком России в 2014 году, чтобы заменить SWIFT на внутреннем рынке.
После начала военной операции на Украине ЕС начал отключать российские банки от международной платежной системы. С 1 октября 2023 года ЦБ запретил банкам использовать систему при переводах внутри России.
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