Уганда заявила, что выступает за альтернативы SWIFT

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Уганда выступает за поиск альтернативы платежной системе SWIFT на случай политизации финансовых расчетов. Об этом заявил глава МИД страны Джедже Одонго.

«Альтернатива существующему SWIFT — это нечто желанное, то, что мы должны изучить, чтобы, как у Африки, у нас были варианты», — приводит «РИА Новости» слова министра. Это необходимо, чтобы иметь запасные варианты на случай «шантажа» или «политизации финансовых операций», считает Джедже Одонго.

В январе 20 стран подключились к российскому аналогу SWIFT — к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Она была создана Банком России в 2014 году, чтобы заменить SWIFT на внутреннем рынке.

После начала военной операции на Украине ЕС начал отключать российские банки от международной платежной системы. С 1 октября 2023 года ЦБ запретил банкам использовать систему при переводах внутри России.