 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Уганда заявила, что выступает за альтернативы SWIFT

Глава МИД Уганды: нужна альтернатива SWIFT на случай шантажа со стороны стран
Фото: Benson Ibeabuchi / Getty Images
Фото: Benson Ibeabuchi / Getty Images

Уганда выступает за поиск альтернативы платежной системе SWIFT на случай политизации финансовых расчетов. Об этом заявил глава МИД страны Джедже Одонго.

«Альтернатива существующему SWIFT — это нечто желанное, то, что мы должны изучить, чтобы, как у Африки, у нас были варианты», — приводит «РИА Новости» слова министра. Это необходимо, чтобы иметь запасные варианты на случай «шантажа» или «политизации финансовых операций», считает Джедже Одонго.

В Центробанке заявили о подключении 20 стран к российскому аналогу SWIFT
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В январе 20 стран подключились к российскому аналогу SWIFT — к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Она была создана Банком России в 2014 году, чтобы заменить SWIFT на внутреннем рынке.

После начала военной операции на Украине ЕС начал отключать российские банки от международной платежной системы. С 1 октября 2023 года ЦБ запретил банкам использовать систему при переводах внутри России.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
SWIFT Уганда Африка Россия
Материалы по теме
Набиуллина заявила о рискованности SWIFT
Финансы
В Центробанке заявили о подключении 20 стран к российскому аналогу SWIFT
Политика
Вступил в силу запрет использовать SWIFT для переводов внутри России
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Вице-канцлер Германии рассказал, почему прикрывает рот в Бундестаге Политика, 11:30
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли Политика, 11:19
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 11:18
Вучич допустил усиление давления на Сербию из-за смерти Навального Политика, 11:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:14
Уровень «бог»: каких маркетологов теперь ищут компании Pro, 11:14
За что именно платят жители современных ЖК РБК и ПИК, 11:10
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
WSJ рассказала о буме инвестиций среди подростков в США Финансы, 11:09
Панарину «пришлось сдерживать слезы» во время матча НХЛ Спорт, 11:07
О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности Политика, 10:55
Уганда заявила, что выступает за альтернативы SWIFT Финансы, 10:55
Почему люди старшего поколения отказываются от Apple — Fast Company Pro, 10:53
Власти Венгрии проигнорировали визит делегации из США для беседы о НАТО Политика, 10:49
Акции Polymetal упали на 5% на фоне сделки по продаже активов в России Инвестиции, 10:48