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Недалеко от города Вабаг, в 600 км (370 милях) к северо-западу от столицы Порт-Морсби, были обнаружены еще 11 окровавленных тел. Об этом сообщает издание Live Mint со ссылкой на местную полицию.

Помощник комиссара полиции Самсон Куа сообщил, что тела были найдены утром. Окровавленные тела находились на обочине дороги, а также были свалены в кузове грузовика.

Инцидент связан с конфликтом между разными племенами. Во время конфликта они использовали винтовки SLR, AK-47, M4, AR15 и M16, а также помповые ружья и самодельное огнестрельное оружие.

Ранее полиция сообщала о 53 погибших в провинции Энга в Папуа — Новой Гвинее из-за межплеменных столкновений. Тела убитых находились в поле, около дороги и возле реки.

