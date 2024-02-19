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Военная операция на Украине ,  
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В ФСБ заявили о перехвате британского реактивного дрона-камикадзе в ДНР

ФСБ: предотвращен теракт с использованием британского дрона-камикадзе в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: pushilindenis / Telegram
Фото: pushilindenis / Telegram

Сотрудники ФСБ, подразделения военной комендатуры и Росгвардии перехватили британский реактивный дрон-камикадзе Banshee Jet 80 в Новоазовском районе ДНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Беспилотник нес 7 кг взрывчатки. После контролируемой посадки дрона спецслужбы его обезвредили и уничтожили заряд.

Расшифровка полетного задания показала, что целью удара был крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. Ударить по нему дрон должен был со стороны Таганрогского залива, а до этого сделать круг над Новоазовским районом, рассказали в управлении ФСБ.

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18 февраля в трех населенных пунктах ДНР шесть человек получили ранения в результате детонации кассетных боеприпасов.

В Горловке взорвался суббоеприпас, пострадали мужчина 1968 года рождения и женщина 1966 года рождения. В поселке Пантелеймоновка по той же причине пострадали трое детей — мальчики 2012, 2013 и 2014 годов рождения. Мужчина 1968 года рождения подорвался на мине в Киевском районе Донецка.

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