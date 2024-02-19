Три человека погибли при стрельбе Миннесоте

Два полицейских и пожарный стали жертвами стрельбы в Миннесоте

Два офицера полиции и пожарный погибли в результате стрельбы в американском штате Миннесота, передает Associated Press.

Вооруженный преступник забаррикадировался в своем доме, взяв в заложники семью. Переговоры с ним шли на протяжении четырех часов, после чего группа спецназа взяла здание штурмом.

«Реагируя на вызов семьи, находящейся в опасности, два полицейских и один пожарный погибли, а другие офицеры получили ранения», — написал губернатор штата Тим Уолтц в социальной сети X. Никто из заложников не пострадал, преступник погиб.

Суперинтендант Бюро по задержанию преступников Миннесоты Дрю Эванс рассказал, что стрелок убил пожарного, когда тот оказывал помощь раненому полицейскому. Офицер также уточнил, что в доме преступника были семеро детей в возрасте от двух до 15 лет.

15 февраля массовая стрельба произошла в Канзас-сити (штат Миссури). В результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе 12 детей. Один из раненых скончался.

Телеканал ABC сообщил, что стрельба случилась к западу от вокзала Юнион-Стейшн, там завершилось шествие в честь победы «Канзас-Сити Чифс» в финальном матче Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) — Супербоуле. По данным телеканала, в праздновании принимали участие до 1 млн жителей города.

Начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс сообщила, что полицейские задержали трех подозреваемых.