В Турции запретили отмечать Хэллоуин и Рождество в частных школах
В Турции запретили отмечать в частных школах праздники, которые противоречат национальным ценностям республики, запрет коснулся, в частности, Хэллоуина и Рождества, сообщает газета Sabah.
Издание приводит выдержки из постановления министерства образования о внесении изменений в работу частных школ. В документе сказано, что таким образовательным учреждениям запрещается устраивать «мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствуют психосоциальному развитию учеников».
По данным газеты, в первую очередь речь идет о таких праздниках, как Хэллоуин, католическое Рождество и Пасха. Издание также указывает, что именно его журналисты первыми обратили внимание в конце 2023 года на то, что в частных школах отмечают Хэллоуин, и рассказали о недовольстве этим родителей учеников.
В октябре 2023 года министерство образования Якутии запретило празднование Хэллоуина в школах и других образовательных учреждениях.
В ведомстве подчеркнули, что вместо отмечания этого праздника ученикам следует принимать участие в образовательных мероприятиях, которые направлены на укрепление духовно-нравственных ценностей, развитие патриотизма и сохранение исторического наследия народов России.
Хэллоуин — ежегодный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Его отмечают в Западной Европе и США в ночь с 31 октября на 1 ноября, накануне Дня всех святых.
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