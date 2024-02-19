В Турции запретили отмечать Хэллоуин и Рождество в частных школах

В Турции запретили отмечать в частных школах праздники, которые противоречат национальным ценностям республики, запрет коснулся, в частности, Хэллоуина и Рождества, сообщает газета Sabah.

Издание приводит выдержки из постановления министерства образования о внесении изменений в работу частных школ. В документе сказано, что таким образовательным учреждениям запрещается устраивать «мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствуют психосоциальному развитию учеников».

По данным газеты, в первую очередь речь идет о таких праздниках, как Хэллоуин, католическое Рождество и Пасха. Издание также указывает, что именно его журналисты первыми обратили внимание в конце 2023 года на то, что в частных школах отмечают Хэллоуин, и рассказали о недовольстве этим родителей учеников.

В октябре 2023 года министерство образования Якутии запретило празднование Хэллоуина в школах и других образовательных учреждениях.

В ведомстве подчеркнули, что вместо отмечания этого праздника ученикам следует принимать участие в образовательных мероприятиях, которые направлены на укрепление духовно-нравственных ценностей, развитие патриотизма и сохранение исторического наследия народов России.