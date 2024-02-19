«Лунную ночь» Айвазовского продали на аукционе за 92 млн руб.
Картину русского мариниста Ивана Айвазовского «Лунная ночь» продали на аукционе за 92 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Аукционного холдинга.
«Наибольший ажиотаж ценителей искусства ожидаемо вызвала жемчужина собрания и главный топ-лот аукциона — морской пейзаж Константинополя с башнями «Лунная ночь» кисти Ивана Айвазовского. Живописное полотно 1878 года было приобретено на торгах за 92 млн руб.», — сообщили в холдинге.
Кроме того, на торгах нашли покупателя картины «Патриарх Филарет» Ильи Репина (29,5 млн руб.), «Гималаи» Николая Рериха (12 млн руб.) и «Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде» Василия Верещагина (9,5 млн руб.). Общая сумма продаж достигла 235,5 млн руб.
14 февраля экс-зампрокурора Украины Гюндуз Мамедов написал в соцсети X, что картина Айвазовского была «среди 52 полотен, которые незаконно передали в Симферопольский художественный музей в Крыму» после присоединения полуострова к России. В 2014 году Киев объявил картину с таким названием в международный розыск.
В пресс-службе Аукционного холдинга сообщили РБК, что предположения Мамедова не соответствуют действительности. Там пояснили, что Айвазовский написал две картины с интервалом в четыре года. Они «между собой не связаны ничем, кроме названия», подчеркнули в Аукционном холдинге.
На торгах в Москве представили картину, которая была куплена на аукционе Stockholms Auktionsverk в Швеции в 2008 году. Она была создана в 1878 году. В розыске же находится другая работа, которая датируется 1882 годом и числится в фонде Симферопольского государственного музея.
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