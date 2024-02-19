«Лунную ночь» Айвазовского продали на аукционе за 92 млн руб.

Картину Айвазовского, о розыске которой заявили на Украине, продали за ₽92 млн

Картину русского мариниста Ивана Айвазовского «Лунная ночь» продали на аукционе за 92 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Аукционного холдинга.

«Наибольший ажиотаж ценителей искусства ожидаемо вызвала жемчужина собрания и главный топ-лот аукциона — морской пейзаж Константинополя с башнями «Лунная ночь» кисти Ивана Айвазовского. Живописное полотно 1878 года было приобретено на торгах за 92 млн руб.», — сообщили в холдинге.

Выставленная на торги картина Ивана Айвазовского «Лунная ночь» 1878 года (Фото: moscow-auction.ru) Картина Ивана Айвазовского «Лунная ночь» 1882 года из Симферопольского художественного музея (Фото: simartmuseum / Telegram)

Кроме того, на торгах нашли покупателя картины «Патриарх Филарет» Ильи Репина (29,5 млн руб.), «Гималаи» Николая Рериха (12 млн руб.) и «Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде» Василия Верещагина (9,5 млн руб.). Общая сумма продаж достигла 235,5 млн руб.

14 февраля экс-зампрокурора Украины Гюндуз Мамедов написал в соцсети X, что картина Айвазовского была «среди 52 полотен, которые незаконно передали в Симферопольский художественный музей в Крыму» после присоединения полуострова к России. В 2014 году Киев объявил картину с таким названием в международный розыск.

В пресс-службе Аукционного холдинга сообщили РБК, что предположения Мамедова не соответствуют действительности. Там пояснили, что Айвазовский написал две картины с интервалом в четыре года. Они «между собой не связаны ничем, кроме названия», подчеркнули в Аукционном холдинге.

На торгах в Москве представили картину, которая была куплена на аукционе Stockholms Auktionsverk в Швеции в 2008 году. Она была создана в 1878 году. В розыске же находится другая работа, которая датируется 1882 годом и числится в фонде Симферопольского государственного музея.