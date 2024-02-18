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Посольство призвало россиян в Шри-Ланке подумать над возвращением

Посольство призвало россиян в Шри-Ланке подумать над возвращением

Россиянам, постоянно проживающим в Шри-Ланке, следует рассмотреть возможность возвращения на родину, сообщило российское посольство в телеграм-канале.

«В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», — говорится в сообщении.

По информации дипмиссии, в ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach произошел инцидент с тремя российскими туристами. В посольстве уточнили, что персонал отеля домогался и вел себя непристойно в отношении россиянок. После этого произошла драка с участием гражданина России, который проживает в Шри-Ланке на постоянной основе.

В посольстве рассказали, что ранее россияне не раз подавали подобные жалобы на этот отель.

«Консульским отделом посольства в соответствии с законодательством предпринимаются все возможные меры реагирования на это происшествие», — сообщила дипмиссия.

О каких именно инцидентах, помимо случая в отеле, идет речь, посольство не уточнило. 

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Телеграм-канал SHOT писал, что в ночь на 14 февраля сотрудник Surf Beach hotel залез в кровать к трем российским туристкам, разделся и непристойно вел себя, после этого произошла драка. При этом несколькими днями ранее одна из россиянок также столкнулась с домогательством со стороны этого работника, однако не стала подавать заявление в правоохранительные органы.

После инцидента, который произошел 14 февраля, туристы обратились в полицию.

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Теги
Шри-Ланка сексуальные домогательства отели драка посольство россияне
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