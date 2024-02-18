Мастеру избрали меру пресечения по делу о тату с «искаженным» Иисусом
В отношении петербургского тату-мастера Дарьи Кричкер избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает «Фонтанка». Ее подозревают в оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК, максимальное наказание — до года лишения свободы).
РБК обратился за комментарием в СУ СК по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Издание со ссылкой на правоохранительные органы отмечает, что подозреваемая не позднее апреля 2023 года выложила в Telegram фотографии татуировки на голени, на которой изображены православный крест и Иисус Христос «в искаженной форме», что может быть расценено как «унижение и оскорбление чувств верующих».
Среди других тату, которые делала девушка, было изображение котят, выглядывающих из креста и девочка в аниме-стиле, которая сидит на коленях у Иисуса Христа.
задержали 17 февраля в Пулково. Телеграм-канал Baza писал о ее планах вылететь в Армению, однако девушку доставили на допрос.
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