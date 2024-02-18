 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Эритрейцы устроили беспорядки в Гааге

В Гааге ввели режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили эритрейцы
Фото: Sterkbusiness / Reuters
Фото: Sterkbusiness / Reuters

Граждане Эритреи устроили беспорядки в Гааге, в результате пострадали четверо полицейских, сообщила полиция Нидерландов.

По данным ведомства, в гаагском конференц-центре произошла драка между двумя группами эритрейцев, которая переросла в беспорядки. «Весьма вероятно, что противостояние возникло между проправительственными и антиправительственными эритрейцами», — говорится в сообщении полиции.

Во время беспорядков две полицейские машины и автобус были подожжены. Нарушители также бросали в сотрудников полиции камни и пиротехнику, в результате пострадали четыре офицера. Здание конференц-центра получило значительные повреждения, нескольким посетителям стало плохо из-за огня и дыма.

Эритрейцы устроили беспорядки в Гааге
Video

Россиян попросили не ездить в Папуа — Новую Гвинею на фоне беспорядков
Общество
Фото:Leo Manuai / Reuters

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось разгонять людей при помощи полицейских фургонов, они также применили слезоточивый газ, пишет NL Times. В радиус 500 м вокруг конференц-центра ввели режим чрезвычайной ситуации.

В нидерландской полиции сообщили о нескольких арестах. Правоохранительные органы проводят масштабное расследование.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Гаага Эритрея Нидерланды беспорядки слезоточивый газ
Материалы по теме
Россиян попросили не ездить в Папуа — Новую Гвинею на фоне беспорядков
Общество
Восемь человек погибли во время беспорядков в Эквадоре
Общество
Кремль заявил о попытке третьих сил спровоцировать беспорядки в Сербии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
«Хезболла» сообщила об ударе Израиля по лагерю беженцев в Рафахе Политика, 10:58
Суды назвали число арестов после акций памяти Навального Политика, 10:53
Стал известен главный бой турнира UFC 300 Спорт, 10:40
МЭР предложило разрешить стройку горнолыжных комплексов в защитных лесах Бизнес, 10:39
Биатлонистка Шеллер выиграла масс-старт на Спартакиаде Спорт, 10:23
Эритрейцы устроили беспорядки в Гааге Общество, 10:21
Как менять карточки товаров и цены сразу на всех маркетплейсах РБК и Точка, 10:21
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Лондон рассмотрит введение санкций из-за смерти Навального Политика, 10:16
Летевший в Хабаровск самолет вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре Общество, 10:15
Путин назвал ситуацию на Украине вопросом жизни и смерти для России Политика, 10:15
Овечкин не смог повторить рекорд 18-летней давности по голевой серии Спорт, 10:12
Платежная система «Золотая корона»: как отправить и где получить перевод Инвестиции, 10:00
Волкановски проиграл нокаутом Топурии и лишился чемпионского титула UFC Спорт, 09:59
Премьер Дании предложила Европе передать Украине ненужную артиллерию Политика, 09:57