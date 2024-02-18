Эритрейцы устроили беспорядки в Гааге

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Граждане Эритреи устроили беспорядки в Гааге, в результате пострадали четверо полицейских, сообщила полиция Нидерландов.

По данным ведомства, в гаагском конференц-центре произошла драка между двумя группами эритрейцев, которая переросла в беспорядки. «Весьма вероятно, что противостояние возникло между проправительственными и антиправительственными эритрейцами», — говорится в сообщении полиции.

Во время беспорядков две полицейские машины и автобус были подожжены. Нарушители также бросали в сотрудников полиции камни и пиротехнику, в результате пострадали четыре офицера. Здание конференц-центра получило значительные повреждения, нескольким посетителям стало плохо из-за огня и дыма.

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Сотрудникам правоохранительных органов пришлось разгонять людей при помощи полицейских фургонов, они также применили слезоточивый газ, пишет NL Times. В радиус 500 м вокруг конференц-центра ввели режим чрезвычайной ситуации.

В нидерландской полиции сообщили о нескольких арестах. Правоохранительные органы проводят масштабное расследование.