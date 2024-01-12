Посольство призвало россиян не ездить в Папуа — Новую Гвинею на фоне беспорядков

Россиян попросили не ездить в Папуа — Новую Гвинею на фоне беспорядков

Фото: Leo Manuai / Reuters

Россиянам стоит воздержать от поездок в Папуа — Новую Гвинею из-за дестабилизации ситуации в стране, сообщили в посольстве России в Индонезии, которое представляет страну и в Папуа — Новой Гвинее.

«В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации», — говорится в публикации.

Беспорядки в столице государства — городе Порт-Морсби — начались 10 января. Полицейские и другие госслужащие объявили забастовку из-за сокращения заработной платы, которое позднее власти назвали «административной ошибкой».

В ходе беспорядков погибли по меньше мере 16 человек, несколько граждан Китая получили легкие ранения. В государстве объявили чрезвычайное положение. Шесть депутатов местного парламента ушли в отставку и призвали премьер-министра сделать то же, обвинив его в неспособности обеспечить порядок в стране.