Сотрудники МЧС спасли десятки рыбаков со льдины на Сахалине. Видео

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Сотрудники МЧС России продолжают спасательную операцию в Охотском море на Сахалине, чтобы забрать всех рыбаков с оторвавшейся льдины, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Отрыв ледового поля шириной 50 м произошел в Охотском море в районе села Стародубское. В километре от берега, предварительно, оказались более 80 рыбаков», — уточнили в МЧС.

Рыбаков спасают с помощью лодок и вертолета Ми-8 МЧС России. На берег доставили уже 75 человек. На месте происшествия работают 14 специалистов и восемь единиц техники. В результате спасатели эвакуировали 82 рыбака.

Село Стародубское находится на юге острова Сахалин на берегу Охотского моря, приблизительно в 50 км к северу от Южно-Сахалинска.