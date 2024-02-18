В Хабаровском крае машина с двумя рыбаками ушла под лед
Машина с двумя рыбаками в салоне полностью ушла под лед в Хабаровском районе, сообщило ГУ МЧС региона.
В ведомстве рассказали, что на протяжении двух дней спасатели проводили поиски автомобиля с рыбаками. Поскольку их точное местонахождение не было известно, сотрудники МЧС на снегоходе обследовали протоки Пчелиной и Хохлацкой. Спасатели обнаружили место провала машины в районе песчаного карьера, автомобиль полностью ушел под воду.
В результате обследования в салоне обнаружили тело одного рыбака. Глубина протоки в месте провала достигает 4 м, рядом с машиной тело второго мужчины не нашли. Поисковые работы завершены, уточнили в МЧС.
В МЧС предупредили, что в Хабаровском крае дневная температура воздуха стала достигать положительных значений вплоть до плюс семи градусов тепла. При сохранении температуры воздуха около нуля более трех дней, прочность льда уменьшается на четверть, отметили в ведомстве. В связи с этим МЧС призвало автомобилистов воздержаться от поездок по льду.
17 февраля телеграм-канал «AmurMedia | Хабаровск и край» сообщил, что под лед провалились лесовоз и трактор в протоке Хохлацкой.
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