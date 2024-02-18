МЧС: машина с двумя рыбаками ушла под лед, тело одного обнаружили

В Хабаровском крае машина с двумя рыбаками ушла под лед

Машина с двумя рыбаками в салоне полностью ушла под лед в Хабаровском районе, сообщило ГУ МЧС региона.

В ведомстве рассказали, что на протяжении двух дней спасатели проводили поиски автомобиля с рыбаками. Поскольку их точное местонахождение не было известно, сотрудники МЧС на снегоходе обследовали протоки Пчелиной и Хохлацкой. Спасатели обнаружили место провала машины в районе песчаного карьера, автомобиль полностью ушел под воду.

В результате обследования в салоне обнаружили тело одного рыбака. Глубина протоки в месте провала достигает 4 м, рядом с машиной тело второго мужчины не нашли. Поисковые работы завершены, уточнили в МЧС.

В МЧС предупредили, что в Хабаровском крае дневная температура воздуха стала достигать положительных значений вплоть до плюс семи градусов тепла. При сохранении температуры воздуха около нуля более трех дней, прочность льда уменьшается на четверть, отметили в ведомстве. В связи с этим МЧС призвало автомобилистов воздержаться от поездок по льду.

17 февраля телеграм-канал «AmurMedia | Хабаровск и край» сообщил, что под лед провалились лесовоз и трактор в протоке Хохлацкой.