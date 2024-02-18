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Военная операция на Украине ,  
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Президент Колумбии предложил помочь Украине поиском мира

Президент Петро: Колумбия готова помочь в налаживании диалога по Украине
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Военная операция на Украине

Колумбия готова помочь в налаживании диалога для урегулирования конфликта на Украине, поддерживая в поиске мира, а не отправкой оружия, заявил президент страны Густаво Петро. Его выступление транслировали на странице правительства Колумбии в X.

«Мы можем помочь Украине, но не оружием, не разжиганием войны между братьями, а тому, чему мы научились из мира, например, разминированием территории или расположению к диалогу, который позволит [сторонам конфликта] выйти из состояния войны», — сказал президент. Он отметил, что люди теряют время, убивая друг друга.

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Густаво Петро

Летом 2022 года Колумбия направила на Украину группу военных, чтобы оказать помощь в работах по разминированию.

8 февраля агентство Associated Press сообщило, что ряды Вооруженных сил Украины пополняются отставными военными из Колумбии. AP отметило, что эти военные на протяжении десятилетий борются с наркокартелями и повстанцами, что сделало их одними из самых опытных в мире. Сотни экс-военнослужащих отправляются на Украину, где зарабатывают по меньшей мере в четыре раза больше, чем опытные офицеры на родине.

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Колумбия Украина Военная операция на Украине
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