Президент Колумбии предложил помочь Украине поиском мира

Колумбия готова помочь в налаживании диалога для урегулирования конфликта на Украине, поддерживая в поиске мира, а не отправкой оружия, заявил президент страны Густаво Петро. Его выступление транслировали на странице правительства Колумбии в X.

«Мы можем помочь Украине, но не оружием, не разжиганием войны между братьями, а тому, чему мы научились из мира, например, разминированием территории или расположению к диалогу, который позволит [сторонам конфликта] выйти из состояния войны», — сказал президент. Он отметил, что люди теряют время, убивая друг друга.

Летом 2022 года Колумбия направила на Украину группу военных, чтобы оказать помощь в работах по разминированию.

8 февраля агентство Associated Press сообщило, что ряды Вооруженных сил Украины пополняются отставными военными из Колумбии. AP отметило, что эти военные на протяжении десятилетий борются с наркокартелями и повстанцами, что сделало их одними из самых опытных в мире. Сотни экс-военнослужащих отправляются на Украину, где зарабатывают по меньшей мере в четыре раза больше, чем опытные офицеры на родине.