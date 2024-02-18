Премьер Албании попросил республиканцев и демократов США не ссориться
Республиканцам и демократам в США следует объединиться ради благополучия граждан США и не ссориться между собой, как это делают балканские политики, заявил премьер-министр Албании Эди Рама на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Он отметил, что обычно с подобными заявлениями выступает американское руководство, когда на Балканах возникают конфликты во взаимоотношениях стран. «Я хочу призвать республиканцев и демократов успокоиться и вместе конструктивно работать ради благополучия всей американской нации. Это они обычно говорят нам, а теперь сами выглядят как мы», — отметил Рама (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр отметил, что сейчас происходит «балканизация политики везде, даже в США».
В разговоре участвовала сенатор от Демократической партии Джинн Шейхин, которая критиковала политику экс-президента США Дональда Трампа. Рама заявил, что при Трампе Североатлантический альянс стал сильнее и ввел требование по выделению 2% бюджета на оборону для всех стран-членов.
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