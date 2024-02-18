Болгарская полиция пресекла шествие в честь неонацистского лидера

Болгарская полиция пресекла попытку проведения шествия в честь генерала, неонацистского лидера времен Второй мировой войны Христо Лукова в столице страны Софии, сообщает издание Sofia Globe.

Марш предотвратили по распоряжению мэра Васила Терзиева. Полиция вмешалась, когда большая толпа начала собираться у предполагаемого места начала факельного шествия — у пилонов возле Национального дворца культуры в центре Софии.

Шествие также назвали в честь генерала Луковским маршем. Впервые он состоялся в 2003 году, тогда муниципалитет дал разрешение на возложение венков к дому на улице Тракия в центре Софии. На данный момент это наиболее консолидирующее мероприятие националистов Болгарии. Однако власти города не согласовывали шествия.

Христо Луков — военный министр царской Болгарии в 1935-1938 годах, активный сторонник альянса с Третьим рейхом во время Второй мировой войны. Он поддерживал крайне правую партию «Национальное социальное движение» Александра Цанкова, который в 1936 году планировал государственный переворот и установление режима по типу итальянского фашизма. Луков со своей стороны рассматривал вопрос об организации переворота и установлении диктатуры, ориентированной на нацистскую Германию. Генерала убили на улице Тракия болгарскими партизанами.