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Общество ,  
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Полиция заинтересовалась видео с катавшим людей на ватрушках водителем

Полиция начала искать водителя внедорожника, катавшего людей на ватрушках

Полиция заинтересовалась видео с катавшим людей на ватрушках водителем
Video

Сотрудники полиции ищут водителя внедорожника, который в Мытищах катал людей на сноутюбах, привязанных к автомобилю. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Волк отметила, что водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения и подверг опасности жизни и здоровье людей.

В настоящий момент полиция устанавливает личность водителя, правоохранительные органы дадут оценку его действиям.

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Телеграм-канал SHOT писал, что на ватрушках находилось около 17 человек. Внедорожник при этом ехал по проезжей части.

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Теги
МВД Ирина Волк Московская область Мытищи
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