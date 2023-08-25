Грузовой корабль «Прогресс МС-24» пристыковался к МКС

Фото: Роскосмос / Global Look Press

К МКС пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-24», сообщает «Роскосмос».

«Сегодня в 06:45:18 мск грузовик в автоматическом режиме пристыковался к служебному модулю «Звезда» российского сегмента», — говорится в сообщении. Он сменил «Прогресс МС-24», который отстыковался от МКС 21 августа.

«С 1978 года это была 185-я стыковка кораблей семейства «Прогресс» к орбитальным станциям, в том числе 90-я — с МКС», — отметили в госкорпорации

Ракета «Союз-2.1а» взлетела с Байконура с космическим грузовиком 23 августа.

Корабль доставил на МКС около 2,5 т грузов, среди которых 500 кг топлива для дозаправки, 420 л питьевой воды, а также около 1535 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, среди которых еда для космонавтов и предметы одежды.

Помимо этого, по просьбе космонавта «Роскосмоса» Сергея Прокопьева на МКС прибыла фигурка инопланетянина E.T. — персонажа фильма «Инопланетянин» (1982) режиссера Стивена Спилберга, сообщал ТАСС.