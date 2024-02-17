Министерство здравоохранения обновило перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав предлагает добавить для оказания первой помощи такие состояния, как:

отсутствие сознания;

нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом;

остановку сердца и (или) остановку дыхания;

наружные кровотечения;

поражения и травмы, вызванные механическими, химическими, термическими и другими поражающими факторами;

судороги;

острые психологические реакции на стресс и др.

Также Минздрав подготовил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим. По обновленным правилам необходимо рассказать пострадавшему и окружающим о готовности оказать первую помощь, а также о начале оказания. Допускается помочь без согласия пострадавшего или его родители, если до начала оказания отсутствует отказ от помощи.

Летом 2022 года президент Владимир Путин разрешил Минобороны определять, когда оказывать первую помощь в бою. Ведомство получило полномочия по установлению перечня состояний, при которых военнослужащим будут помогать, а также правил оказания первой помощи в таких случаях.