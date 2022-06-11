Путин разрешил Минобороны определять, когда оказывать первую помощь в бою
Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минобороны полномочиями по установлению перечня состояний, при которых военнослужащим Вооруженных сил России в условиях военного времени, ведения военных действий и выполнения боевых задач оказывается первая медицинская помощь.
Военное ведомство также сможет определять правила оказания помощи в таких случаях, стандарты оснащения аптечек и порядок организации подготовки военных и специалистов в этой сфере. Правила для военнослужащих войск, не входящих в состав Вооруженных сил, будут определять уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.
Изменения внесены в законы «Об обороне» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Законопроект в Госдуму внесла группа депутатов от «Единой России». В пояснительной записке указано, что российское законодательство «в части оказания первой помощи не учитывает особенности медицинского обеспечения Вооруженных сил» и других войск. Сейчас перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и мероприятий первой помощи устанавливает Минздрав, но в соответствующем приказе этого ведомства не отражены вопросы оказания первой помощи военнослужащим в условиях ведения боевых действий, отметили авторы документа.
7 июня законопроект приняла Госдума, на следующий день его одобрил Совет Федерации.