Путин разрешил Минобороны определять, когда оказывать первую помощь в бою

Теперь Минобороны будет определять случаи, когда военнослужащим ВС необходимо оказывать первую медицинскую помощь, и порядок ее оказания в условиях боевых действий. Раньше этим занимался Минздрав

Фото: Минобороны РФ

Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минобороны полномочиями по установлению перечня состояний, при которых военнослужащим Вооруженных сил России в условиях военного времени, ведения военных действий и выполнения боевых задач оказывается первая медицинская помощь.

Военное ведомство также сможет определять правила оказания помощи в таких случаях, стандарты оснащения аптечек и порядок организации подготовки военных и специалистов в этой сфере. Правила для военнослужащих войск, не входящих в состав Вооруженных сил, будут определять уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.

Изменения внесены в законы «Об обороне» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Законопроект в Госдуму внесла группа депутатов от «Единой России». В пояснительной записке указано, что российское законодательство «в части оказания первой помощи не учитывает особенности медицинского обеспечения Вооруженных сил» и других войск. Сейчас перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и мероприятий первой помощи устанавливает Минздрав, но в соответствующем приказе этого ведомства не отражены вопросы оказания первой помощи военнослужащим в условиях ведения боевых действий, отметили авторы документа.

7 июня законопроект приняла Госдума, на следующий день его одобрил Совет Федерации.