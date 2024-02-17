 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Смерть Навального в колонии ,  
0 

Посол: реакция США на смерть Навального — попытка вмешаться в дела России

Антонов: реакция США на смерть Навального это попытка вмешаться в дела России
Сюжет
Смерть Навального в колонии

Реакция США на смерть Алексея Навального равнозначна попытке вмешаться во внутренние дела России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Важно в этой ситуации разобраться во всех деталях происшедшего. Однако местные политики не хотят ждать и уже обвинили во всем российские власти», — сказал он.

«Здесь ищут повод для уничижительных выпадов, а главное — для введения дополнительных санкций», — отметил Антонов.

Посол добавил, что «такая политика неприемлема», «лучше бы здешним деятелям сосредоточиться на проблемах своей страны, требующих безотлагательного решения».

Кремль назвал неприемлемыми заявления Запада о смерти Навального
Политика
Дмитрий Песков

Днем 16 февраля УФСИН Ямало-Ненецкого административного округа сообщило о смерти Навального. В ведомстве заявили, что ему стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Медики исправительной колонии, а затем и врачи скорой помощи не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь реанимировать Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проверкой занимается ФСИН, а причину произошедшего должны выяснить медики.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Анатолий Антонов США посольство России в США Алексей Навальный
Материалы по теме
В суде рассказали о состоянии Навального на заседании за день до смерти
Политика
Генсек НАТО заявил о «серьезных вопросах» после смерти Навального
Политика
В команде Навального заявили, что подтверждений его смерти пока нет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
В Венгрии заявили о воюющем с Россией Западе с помощью своего оружия Политика, 06:08
Посол: реакция США на смерть Навального — попытка вмешаться в дела России Политика, 05:56
В Белгородской области сбили два дрона Политика, 05:39
МИД Великобритании вызвал посла России из-за смерти Навального Политика, 05:30
Япония успешно запустила вторую ракету-носитель тяжелого класса H3 Технологии и медиа, 05:04
Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука Политика, 05:00
В Белгородской области дважды за ночь объявили ракетную опасность Политика, 04:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В двух регионах второй раз за ночь объявили ракетную опасность Политика, 04:11
Площадь пожара на заводе в Ижевске возросла до 3,5 тыс. кв. м Общество, 03:41
Украина начала вывод войск из Авдеевки Политика, 03:26
Макрон назвал агрессивным поведение России по отношению к Европе Политика, 03:05
Трамп охарактеризовал США как «страну, которая становится хуже России» Политика, 02:52
Алиев назвал группу ОБСЕ по карабахскому конфликту пережитком прошлого Политика, 02:36
Илон Маск обвинил власти США в цензуре Политика, 02:30