Посол: реакция США на смерть Навального — попытка вмешаться в дела России
Реакция США на смерть Алексея Навального равнозначна попытке вмешаться во внутренние дела России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
«Важно в этой ситуации разобраться во всех деталях происшедшего. Однако местные политики не хотят ждать и уже обвинили во всем российские власти», — сказал он.
«Здесь ищут повод для уничижительных выпадов, а главное — для введения дополнительных санкций», — отметил Антонов.
Посол добавил, что «такая политика неприемлема», «лучше бы здешним деятелям сосредоточиться на проблемах своей страны, требующих безотлагательного решения».
Днем 16 февраля УФСИН Ямало-Ненецкого административного округа сообщило о смерти Навального. В ведомстве заявили, что ему стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Медики исправительной колонии, а затем и врачи скорой помощи не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь реанимировать Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проверкой занимается ФСИН, а причину произошедшего должны выяснить медики.
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