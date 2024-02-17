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Военная операция на Украине ,  
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В двух регионах второй раз за ночь объявили ракетную опасность

В Курской и Белгородской областях повторно объявили ракетную опасность
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Военная операция на Украине
Ракетную опасность вновь объявили в Курской и Белгородской областях, власти призвали жителей оставаться дома и не подходить к окнам

В Курской области повторно объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

Ранее систему оповещения населения запустили в 0:22 мск. Отбой ракетной опасности объявили лишь в 2:13. Перед этим Старовойт заявил, что в регионе работала система ПВО при сохранении режима ракетной опасности.

В еще одном приграничном регионе — Белгородской области — также объявили ракетную опасность ночью. Сирены звучали в двух городских округах Белгорода — Губкинском и Старооскольском. Тревогу отключили в 2:43 мск, но менее чем через два часа ее вновь объявили на всей территории региона. «По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам!» — призвали в мэрии Белгорода.

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С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

В последний раз ракетную опасность в Курской области объявили в ночь на 14 февраля. Ее отменили в 4:04. За день до этого, 13 февраля, под обстрел ВСУ попал хутор Олешня в Суджанском районе. В результате перебило линию электропередачи, три дома и три автомобиля получили повреждения.

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Курская область Роман Старовойт ракетная опасность
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