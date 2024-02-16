Прокуратура предупредила об ответственности для участников акций в Москве
Прокуратура Москвы на своем сайте предупредила об ответственности за призывы к несогласованным акциям в центре города и участие в них.
В ведомстве заявили, что в интернете, в том числе в социальных сетях, появились «призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы». Прокуратура предупредила, что мероприятие не согласовано, и предостерегла от участия в нем.
По ст. 20.2 КоАП для организаторов и участников встречи, а также для призывающих прийти на нее предусмотрено наказание вплоть до административного ареста, говорится в сообщении прокуратуры.
Заявление прокуратуры появилось после сообщений о смерти Алексея Навального в колонии «Полярный волк» в городе Харп. Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что его самочувствие ухудшилось во время прогулки, он почти сразу потерял сознание, прибывшие врачи попытались реанимировать, но безуспешно.
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