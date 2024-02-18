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Как выглядит угнанная россиянами с Карибов в Крым яхта

Появились кадры с угнанной россиянами с Карибов в Крым яхтой

Как выглядит угнанная россиянами с Карибов в Крым яхта
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Россияне угнали на островах Антигуа и Барбуда яхту, перегнали ее в Россию и зарегистрировали по поддельным документам. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

В России они приспособили ее под катание туристов. Яхта была под российским флагом. Туристов россияне катали возле крымского и турецкого побережья — из-за того таможенники заинтересовались судном.

Во время осмотра они обнаружили, что у яхты два разных идентификационных номера, а она сама не была задекларирована. Стоимость яхты таможенники оценили в 30 млн руб., а сумму неуплаченных пошлин за декларирование — в 8 млн руб.

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