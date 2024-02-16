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Технологии и медиа ,  
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Запуск первого спутника «Марафон-IoT» для интернета вещей отложили

Пуск первого спутника «Марафон-IoT» для интернета вещей отложили для проверок ПО
Производство космических аппаратов низкоорбитальной системы передачи данных &laquo;Марафон&raquo;
Производство космических аппаратов низкоорбитальной системы передачи данных «Марафон» (Фото: roscosmos / VK)

Запуск первого спутника группировки «Марафон-IoT» для предоставления услуг интернета вещей переносится из-за необходимости провести дополнительные проверки программного обеспечения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Запуск первого демонстрационного космического аппарата «Марафон-IoT» перенесен с целью дополнительных проверок программного обеспечения, а также уточнения программы дополнительных исследований», — сказано в сообщении.

Спутник отправят в космос в качестве попутной полезной нагрузки после выполнения этих задач, добавили в госкорпорации.

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Фото:Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Как отмечает ТАСС, первый спутник «Марафон-IoT» планировали отправить на орбиту одновременно со спутником «Метеор-М» № 2-4, запуск которого с космодрома Восточный намечен на первый квартал 2024 года.

«Марафон-IoT» — спутниковая группировка для предоставления услуг интернета вещей, создаваемая в рамках программы «Сфера». В ее состав должно войти более 250 аппаратов, вес каждого из которых — не более 50 кг. Их намерены разместить в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км.

Как сообщил гендиректор АО «Решетнев», которое разрабатывает и изготавливает спутники, Евгений Нестеров, серийное производство аппаратов «Марафон-IoT» планируют начать уже в 2024 году. Предприятие намерено выпустить пять таких спутников к 2025 году и 44 — к 2026 году.

О программе «Сфера» президент России Владимир Путин рассказал в рамках прямой линии в 2018 году. Она предусматривает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

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