 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Мэр Евпатории подала в отставку

Аксенов: мэр Евпатории подала в отставку по собственному желанию
Елена Демидова
Елена Демидова (Фото: evp.rk.gov.ru)

Мэр Евпатории Елена Демидова подала в отставку по собственному желанию из-за семейных обстоятельств, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Глава администрации города Евпатории Елена Михайловна Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам», — написал губернатор.

Входившую в Госсовет экс-мэра Евпатории приговорили к двум годам тюрьмы
Общество
Олеся Харитоненко

Елена Демидова родилась 12 сентября 1973 года. Окончила Таврический Национальный университет им. Вернадского в Симферополе, получив диплом культуролога. Затем выпустилась из Восточноукраинского Национального университета им. В.Даля, получив степень магистра по специальности «управление учебным заведением». Также имеет диплом Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента по специальности «экономика предприятия».

В 1999–2014 годах Демидова работала в должности замдекана Евпаторийского факультета этого института. Преподавала культурологию, религиоведение, социологию, политологию, психологию управления, управление персоналом, деловое общение.

С 2001 по 2014 год по совместительству была учителем в школе № 16 города Евпатория. После ухода из института в 2014 году осталась преподавать только в школе. До 2016 года руководила школьным и городским методическими объединениями учителей по отдельным направлениям.

В августе 2016 года стала директором Заозерненской средней школы Евпатории. Спустя три года заняла тот же пост в городской средней общеобразовательной школе — детском саду № 17.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

До Демидовой должность главы администрации Евпатории занимал Роман Тихончук. В октябре 2021 года Аксенов объявил ему выговор за срыв сроков благоустройства общественных и дворовых территорий города и плохую уборку мусора. В феврале 2022 года Тихончук «по итогам оценки своей деятельности» написал заявление об увольнении по собственному желанию.

После ухода Тихончука врио главы города стал Александр Лоскутов. Горсовет избрал Демидову на эту должность в декабре 2022 года, она занимала ее чуть более года.

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Сергей Аксенов Евпатория отставка
Материалы по теме
Входившую в Госсовет экс-мэра Евпатории приговорили к двум годам тюрьмы
Общество
ФСБ заподозрила пытавшегося поджечь мэрию Евпатории в покушении на теракт
Общество
Получивший выговор от Аксенова мэр Евпатории подал в отставку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 15 фев, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 15 фев, 17:09
Почему в США стали говорить о российском ядерном оружии в космосе Политика, 13:23
В Ростове прозвучал взрыв Общество, 13:19
Медведев объявил о формировании движения по борьбе с колониализмом Запада Политика, 13:17
Выйти за рубеж или развиваться в России: в чем минусы каждой из стратегий Pro, 13:14
L'Equipe узнала, кого ПСЖ хочет купить на замену Мбаппе Спорт, 13:14
В Севастополе задержали украденную на Карибских островах яхту Общество, 13:13
Мэр Евпатории подала в отставку Политика, 13:07
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Названы районы Москвы с самым дорогим жильем в элитных новостройках Недвижимость, 13:07
Дворы с видеонаблюдением: новостройки c заботой о безопасности РБК и ПИК, 13:00
Россия частично сняла запрет на бананы из Эквадора⁠ Политика, 12:49
Посольство признало «крайне сложную» ситуацию с переводами в Турцию Политика, 12:46
Тяжелый транспортный дрон «Партизан» прошел первые летные испытания Политика, 12:46
FT сообщил о планах НАТО развернуть силы по всей Европе Политика, 12:45
Акции каких полупроводниковых компаний могут вырасти почти на 30% за год Pro, 12:37