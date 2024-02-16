Мэр Евпатории подала в отставку

Елена Демидова (Фото: evp.rk.gov.ru)

Мэр Евпатории Елена Демидова подала в отставку по собственному желанию из-за семейных обстоятельств, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Глава администрации города Евпатории Елена Михайловна Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам», — написал губернатор.

Елена Демидова родилась 12 сентября 1973 года. Окончила Таврический Национальный университет им. Вернадского в Симферополе, получив диплом культуролога. Затем выпустилась из Восточноукраинского Национального университета им. В.Даля, получив степень магистра по специальности «управление учебным заведением». Также имеет диплом Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента по специальности «экономика предприятия».

В 1999–2014 годах Демидова работала в должности замдекана Евпаторийского факультета этого института. Преподавала культурологию, религиоведение, социологию, политологию, психологию управления, управление персоналом, деловое общение.

С 2001 по 2014 год по совместительству была учителем в школе № 16 города Евпатория. После ухода из института в 2014 году осталась преподавать только в школе. До 2016 года руководила школьным и городским методическими объединениями учителей по отдельным направлениям.

В августе 2016 года стала директором Заозерненской средней школы Евпатории. Спустя три года заняла тот же пост в городской средней общеобразовательной школе — детском саду № 17.

До Демидовой должность главы администрации Евпатории занимал Роман Тихончук. В октябре 2021 года Аксенов объявил ему выговор за срыв сроков благоустройства общественных и дворовых территорий города и плохую уборку мусора. В феврале 2022 года Тихончук «по итогам оценки своей деятельности» написал заявление об увольнении по собственному желанию.

После ухода Тихончука врио главы города стал Александр Лоскутов. Горсовет избрал Демидову на эту должность в декабре 2022 года, она занимала ее чуть более года.