Входившую в Госсовет экс-мэра Евпатории приговорили к двум годам тюрьмы

Бывший мэр злоупотребила полномочиями, по данным «Крым 24», она была причастна к изменению назначения земли с рекреационного под землю для строительства многоэтажек. После задержания в 2021 году ее исключили из Госсовета

Олеся Харитоненко (Фото: Администрация города Евпатории)

Бывшего мэра Евпатории Олесю Харитоненко приговорили к двум годам колонии по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщается на сайте городского суда.

«Судом установлено, что в 2016 году осужденная из личной заинтересованности организовала и руководила злоупотреблением полномочиями со стороны должностных лиц администрации города Евпатория Республики Крым, которые по ее указанию и под ее руководством совершили действия по незаконному изменению вида разрешенного использования земельного участка на территории муниципального образования», — сказано в сообщении.

Как сообщал источник телеканала «Крым 24», мэр была причастна к изменению назначения земли с рекреационного на землю под строительство многоэтажных домов.

Ее обвинили по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК (организация совершения и руководство исполнением преступления — злоупотреблением должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия). Помимо назначения тюремного срока, суд запретил ей в течение двух лет занимать должности на госслужбе, «связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий». С нее также взыскали ущерб в пользу Евпатории в размере 2,3 млн руб., ранее было арестовано ее имущество.

Харитоненко возглавляла Евпаторию с 2014 года, она также была председателем местного отделения «Единой России» и членом Госсовета страны. Мэр оказалась одним из двух руководителей муниципальных образований в этом органе власти. После задержания в октябре 2021 года она была освобождена от должности главы города, исключена из Госсовета, а «Единая Россия» приостановила ее членство.