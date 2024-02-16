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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные показали «подземный город» на херсонском направлении

Российские военные показали «подземный город» на херсонском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

В Херсонской области военные ВС России построили укрепления и блиндажи. Они предназначены для военнослужащих группировки войск «Днепр». Об этом рассказал «РИА Новости» начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр» с позывным «Лис».

Он назвал построенные укрепления «подземным городом». На кадрах, которые опубликовало агентство, видны длинные коридоры, построенные под землей. Там расположены подземная кухня, комнаты с койками для отдыха военных, прачечная со стиральными машинами, сушилка для одежды, а также баня, столовая, тренажерный зал, парикмахерская и каптерка для ремонта одежды.

По словам военных, приоритетом при создании блиндажей была задача «обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров». Для этого их укрыли бетонными плитами, которые обычно кладут на аэродромах, а сверху засыпали землей для дополнительного укрепления.

Блиндажи находятся на глубине трех метров. Общую длину всех коридоров и помещений российские военные оценили в 3 км.

В 2023 году российские военные создали на новых территориях множество минных полей, линий надолбов, окопов, блиндажей для отражения атак украинских военных. В частности, в «настоящую крепость» была превращена контролируемая российскими силами территория Запорожской области, где «созданные препятствия» даже «можно увидеть из космоса», писала The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки.

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Военная операция на Украине Херсонская область российские военные ВС России блиндаж укрепления
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