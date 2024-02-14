Вооруженный мужчина украл из банка в Хабаровске более 13 млн руб.
Вооруженный мужчина ограбил один из офисов банка в Хабаровске, сообщило управление МВД России по Хабаровскому краю в своем телеграм-канале.
В вечернее время пришел в банк, расположенный на улице Краснореченской в Индустриальном районе. «Под угрозой предметов, внешне схожих с оружием: пистолетом и ручными гранатами» он украл 11 млн руб. и иностранную валюту, суммарный ущерб составил 13 млн. руб. Грабителя ищут.
Вечером 7 февраля вооруженный мужчина ограбил отделение Металлинвестбанка в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба управления МВД по Свердловской области. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он смог украсть менее 1 млн руб. Никто из сотрудников банка не пострадал.
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